Toplo do kraja sedmice, samo danas malo svežije

U Srbiji samo danas malo svežije, toplo do kraja sedmice. Preovlađivaće oblačno, ali se padavine ne očekuju. Popodne razvedravanje. Ujutru od -1 do 8 stepeni, najviša temperatura od 7 do 14.

U većem delu pretežno oblačno i suvo sa lokalnom pojavom jutarnje magle. Na severozapadu Srbije delimično razvedravanje se očekuje već ujutro i pre podne, dok će posle podne sunčanih intervala biti i na zapadu, kao i u Negotinskoj Krajini. Vetar slab i umeren, na istoku ujutro kratkotrajno jak, severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 8, a najviša od 7 do 14 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, krajem dana manje