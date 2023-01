Još jedan talas otpuštanja u Amazonu: Bez posla ostalo 18.000 radnika

Kompanija "Amazon", koja je jedan od najvećih poslodavaca u SAD, najavila je da će otpustiti 18.000 radnika, saopštio je izvršni direktor kompanije Endi Džasi.

Odluka o otpuštanju najviše će uticati na zaposlene koji se bave elektronskom trgovinom i ljudskim resursima, naveo je Džasi, prenosi Rojters. Amazon is laying off more than 18,000 employees in the latest sign that a technology slump is deepening. @SuKeenanTV reports on @BloombergTV https://t.co/gdwufZiszP pic.twitter.com/ZMSZioxtuj Biće otpušteno šest odsto od oko 300.000 radnika u sedištu „Amazona“ i to predstavlja brzi zaokret za kompaniju koja je nedavno