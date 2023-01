Kampaco: Umoran sam i tužan, pustite me da igram

BEOGRAD: Košarkaš Crvene zvezde Argentinac Fakundo Kampaco zatražio je od čelnika Evrolige da mu dozvole da igra za srpskog i regionalnog šampiona.

Kampaco je 19. decembra prošle godine potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2024. godine. On je igrao za "crveno-bele" u regionalnoj ABA ligi, ali još nije nastupio za beogradski klub u Evroligi. Finansijski panel Evrolige je zbog kršenja finansijskog fer-pleja zabranio Crvenoj zvezdi registrovanje igrača i trenera do 28. februara. "Umoran sam i tužan zbog cele situacije. Sve što tražim je da me pustite da igram", napisao je noćas Kampaco na svom Tviter