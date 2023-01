Stano: EU oštro osuđuje ranjavanje mladića na Kosovu – istražiti gnusni zločin

Evropska unija oštro je osudila pucnjavu u kojoj su ranjeni dečak i mladić na Kosovu i ocenila da je važno da prištinske vlasti istraže taj gnusni zločin, kazao je portparol EU Peter Stano. „Važno je da vlasti u potpunosti istraže ovaj gnusni zločin i da pravda bude zadovoljena.

Žrtvama želimo pun i brz oporavak“, napisao je Stano na Tviteru. Kosovo: 🇪🇺 firmly condemns the shooting of a child and a young man in 🇽🇰 yesterday. Important that authorities will fully investigate this despicable crime and justice is exerted. We wish the victims a full and speedy recovery. Napad na Stefana Stojanovića (11) i mladića Miloša Stojanovića (21), koji su juče ranjeni u Gotovuši kod Štrpca kada je na njih, iz vozila u pokretu pucao lokalni Albanac,