Sutra oblačno i maglovito, od utorka sneg

Prema prognozi RHMZ, od utorka se u Srbiji očekuje pad temperature, kiša a potom i sneg prvo na planinama, a potom tokom noći i u nižim predelima jugozapadne i jugoistočne Srbije uz stvaranje snežnog pokrivača visine do 10 centimetara u nižim delovima i od 10 do 30 centimetara na planinama.

U ponedeljak će duvati jaka i olujna košava sa najjačim udarima na jugu Banata (preko 24 m/s), a u Beogradu do 17 m/s. Sutra se u Srbiji očekuje oblačno vreme, mestimično sa maglom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana na planinama i u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do 4 stepena, a najviša od 7 stepeni po pojedinim kotlinama i u Timočkoj Krajini do 15 stepeni na zapadu Srbije, prenosi Tanjug. U Beogradu sutra ujutro se