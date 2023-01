Teodorović: Vučić i Gašić krše Ustav kada unose „sekvoje“ u institucije

Akademik Dušan Teodorović izjavio je povodom načina na koji se obeležava Božić u Srbiji da ima utisak da se stvara neka nova religija, da se pojavljuju „lomače“ od pet do 10 metara visine. „To je neka vrsta nove religije, te kamionske vožnje…Seku se sekvoje skoro, a ne grane.

Aleksandar Vučić krši Ustav time što unosi ogromno drvo u Predsedništvo Srbije. To može da unosi u svoj stan, ali nema prava da unosi u Predsedništvo pošto tako krši član 11 Ustava po kom je Srbija sekularna država i religija je odvojena od države“, rekao je Teodorović u Novom danu N1. „Isto to vidi ministar unutrašnjih poslova Gašić, pa i on jednu sekvoju unosi u zgradu ministarstva. Skrećem pažnju državnom rukovodstvu da ne krše član 11 Ustava Srbije“, istakao je