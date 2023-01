Dončić novim tripl-dablom vodio Dalas do pobede u NBA ligi

Košarkaši Dalas Maveriksa savladali su protekle noći Nju Orleans Pelikanse 127:117 u NBA ligi, i tako tom rivalu prišli na pobedu zaostatka.

Sada Mavsi imaju skor od 23 pobede i 17 pobeda, a sve to najviše zahvaljujući fantastičnom Luki Dončiću, koji je jedan od najboljih ove sezone u NBA ligi. Dončić je protiv Pelikansa imao skor od 34 poena i po 10 skokova i asistencija. To mu je deveti tripl-dabl u sezoni. Luka recorded his 9th triple-double of the season in the Mavs win tonight: 34 PTS 10 REB 10 AST pic.twitter.com/o3FBZrwZ2P — NBA (@NBA) January 8, 2023 Dalas nije imao većih problema protiv