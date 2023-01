Sprečen užasan teroristički napad u Nemačkoj: Kod islamiste iz Irana pronađeni veoma opasni otrovi cijanid i ricin

U Nemačkoj je uhapšen 32-godišnji Iranac zbog navodnog planiranja „islamistički motivisanog“ napada, navodi BBC.

On je planirao da upotrebi cijanid i ricin da počini „ozbiljan čin nasilja“, navodi se u saopštenju policije Severne Rajne-Vestfalije. Policija je izvršila upad u njegov stan u gradu Kastrop-Rauksel, u regionu Rur, gde su pronađene "toksične supstance". Ricin se smatra veoma opasnim toksičnim biološkim oružjem. #BREAKING: Germany: Iranian national (32) arrested in an anti-terror investigators said to have obtained the toxins cyanide and ricin for "an Islamist