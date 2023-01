Odalović: KFOR bruka međunarodne zajednice

BEOGRAD - Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović ocenio je da je to što KFOR ne radi svoj posao na Kosovu i Metohiji bruka međunarodne zajednice, te da oni istovremeno obučavaju Kosovske bezbednosne snage, čiji je pripadnih Azem Kurtaj ranio srpske dečaka i mladića u Štrpcu.

Odalović je za TV Prva rekao je da je apsurd da KFOR, odbijajući dolazak srpskih snaga po Rezoluciji 1244, navodi da je on odgovoran za bezbednost, jer je to opšte poznato. "Napeto je na KiM par meseci, na ivici incidenta. Na Božić KFOR šalje poruku da su oni ti koji će biti garant bezbednosti, i to u danima kada se dešava ranjavanje dva dečaka i prebijanje trećeg", rekao je on. Odalović je naveo da je napadač Azem Kurtaj u rezervi uniformi NATO arsenala, da su te