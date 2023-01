Korona virus i Srbija: Od obaveznih maski, preko masovne vakcinacije, do života bez ograničenja

BBC News pre 1 sat | Dejana Vukadinović - BBC

Od dugih redova ispred zdravstvenih ustanova, desetina preminulih i hiljada novoozaraženih svakog dana, preko ukidanja strogih mera zaštite, do zatvaranja velikog broja kovid ambulanti - ovako bi se u jednoj rečenici mogla opisati trogodišnja borba protiv korona virusa u Srbiji.

Maske su obavezne, držite fizičku distancu, vakcinišite se, sačuvajte sebe i najbliže - ovo su rečenice kojih više nema u vestima nacionalnih televizija, ni na prvim stranama novina.

„Korona je i dalje prisutna jer je to jedan ultra maraton, borba na duge staze koja zahteva mnogo strpljenja i doslednosti, mnogo promišljenosti, neprekidno praćenje situacije na terenu.

„A deluje kao da je po nekom prećutnom dogovoru prestalo da se govori o njoj i stavljena je jako brzo pod tačkom razno", govori Slavica Plavšić, pulmološkinja, za BBC na srpskom.

Od prvog zabeleženog slučaja početkom marta 2020. godine do sada, u Srbiji je registrovano skoro dva i po miliona slučajeva korona virusa, a preminulo je više od 17.500 ljudi.

Od obaveze do preporuke

Višesatna čekanja u redovima ispred kovid ambulanti su obeležila početak 2022. godine u Srbiji.

Svakog dana registrovane su hiljade novozaraženih, a 11. januara je registrovan najviši broj zaraženih u jednom danu od početka pandemije - oko 13.500.

Lekari su upozoravali da će se brojke drastično povećavati i da je nemoguće zaustaviti širenje tada novog omikron soja.

Ipak, ukinuo kovid propusnice - sertifikati koji su boravak u zatvorenom prostoru, ukinute su u martu 2022, kao i obaveza nošenja mask u većini javnih objekata - sem u zdravstvenim ustanovama.

„Nošenje maski je sada samo obavezno u zdravstvenim institucijama i ustanovama, ali se ni to ne poštuje u potpunosti", kaže Plavšić.

Blaža klinička slika i relativno brži oporavak zaraženih tokom leta nije doneo povratak strožih mera, bez obzira na upozorenja stručnjaka.

„Čitave porodice se vraćaju sa odmora zaražene, normalno se kreću svi koji ne osećaju tegobe, a preporučene mere se nigde ne sprovode. Situacija je ozbiljna jer svakog dana imamo od 4.000 do više od 6.000 zaraženih", rekao je Branislav Tiodorović, jedan od članova Kriznog štaba početkom avgusta.

Posle gotovo tri godine, 14 od 16 beogradskih kovid ambulanti je zatvoreno krajem novembra 2022. jer, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, „epidemija kovida 19 jenjava".

Nekoliko beogradskih domova zdravlja obavestilo je pacijente da se vraćaju uobičajenom načinu rada.

Slično je i u drugim gradovima u Srbiji.

Krajem oktobra, zbog smanjenog broja pacijenata, kovid ambulanta koja se nalazila u niškom Domu zdravlja takođe je prestala da radi.

Pacijenti mogu da se testiraju u kovid ambulanti Duvanište, koja je, kako kažu iz ove ambulante za BBC, jedina kovid ambulanta u ovom gradu i radi skraćeno.

Do objavljivanja teksta, BBC na srpskom nije dobio odgovor od Ministarstva zdravlja da li je i u drugim mestima u Srbiji smanjen broj kovid ambulanti.

Sredinom decembra, broj novih slučajeva korona virusa ponovo je počeo da raste.

Početkom meseca bilo je oko 500 novozaraženih na dnevnom nivou, da bi se krajem meseca taj broj udvostručio.

„Nije za alarm, nije za paniku, ali treba biti oprezan, jer su počeli praznici, biće sve više okupljanja, tako da će možda taj broj biti veći", kaže Plavšić.

Problem je, dodaje, što se sve više pacijenata javlja sa simptomima dugotrajnog kovida.

O vakcinaciji tek po koja reč

I dok su prve dve godine pandemije obeležili masovni pozivi na vakcinaciju, danas se o imunizaciji govori sporadično.

„Stvorena je atmosfera nepoverenja i straha, a strah rađa zablude i teorije zavere.

„Vakcine su napravljene, nabavljene i to je za pohvalu, ali one ne mogu da deluju iz magacina, sa vakcinalnih punktova - niko se nije potrudio da narodu na pravi način objasni domen vakcine i na koji način one zapravo deluju i pružaju zaštitu", objašnjava doktorka Plavšić.

Do juna 2022. dve doze vakcine primilo je 3,1 miliona ljudi u Srbiji.

BBC na srpskom nije dobio odgovor Ministarstva zdravlja koliko je ukupno vakcinisanih stanovnika jednom ili više doza.

Besplatna vakcinacija je i dalje moguća u svim domovima zdravlja u Srbiji, kao i u Institutu za javno zdravlje Srbije, saopšteno je iz ove ustanove i može se zakazati na sajtu E-uprave.

Pored već poznatih, od 26. decembra je na raspolaganju i bivalentna vakcina proizvođača Moderna, koja sadrži dva soja virusa korona - originalni, vuhanski soj, kao i omikron podvarijantu BA.1.

„Očekuje se da će korona postati sezonska bolest kao grip, da će se jednom godišnje primati modifikovana vakcina koja će onemogućiti transmisiju bolesti i da će se živeti sa njom kao što je slučaj sa gripom", kaže Plavšić.

Ublažene mere širom sveta, uz oprez

Od početka pandemije korona virusa do 21. decembra 2022. u svetu je obolelo više od 655 miliona ljudi, podaci su Univerziteta Džon Hopkins.

Nemačka je početkom decembra donela odluku da u avionima više nije obavezno nošenje maske, a prilikom ulaska u zemlju nisu potrebni dokazi o vakcinaciji ili preležanom kovidu.

Nošenje obične maske ostaje obavezno u javnom prevozu i lokalnim i regionalnim vozovima.

Kina, u kojoj je zvanično zabeležen prvi slučaj u gradu Vuhanu, vodila je jednu od najstrožih politika u suzbijanju pandemije.

Ipak, posle protesta zbog rigoroznih mera države u borbi protiv kovida-19, odlučeno je da većina zaraženih može biti u karantinu kod kuće umesto u državnim ustanovama.

Ukinuto je i obavezno pokazivanje PCR testa za ulazak u većinu javnih objekata, osim bolnica i škola.

Karantin više neće biti obavezan za putnike koji stižu u ovu zemlju od 8. januara iako se povećava broj zaraženih.

Dok Kina mera ublažava, Amerika uvodi obavezan negativan test na kovid-19 za sve putnike iz Kine.

„Znamo da ove mere neće eliminisati sav rizik niti će u potpunosti sprečiti ljude koji su zaraženi da uđu u Sjedinjene Države.

„Pomoći će nam u ograničavanju broja zaraženih ljudi i ujedno će nam ukazati na nove varijante sojeva", izjavili su američki zdravstveni zvaničnici, prenosi CNN.

