Nedović se upisao u istoriju Evrolige

Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović je na utakmici 18. kola Evrolige u kojoj je njegov tim izgubio od Reala (73:53) postigao svoj 2000. poen u ovom takmičenju.

Nedović je postao sedmi srpski košarkaš koji je došao do ovog učinka u najkvalitetnijem evropskom košarkaškom takmičenju, a pre njega to je pošlo za rukom Dejanu Bodirogi, Igoru Rakočeviću, Vladimiru Micovu, Nikoli Kaliniću i Milošu Teodosiću. 2000 UP for his EuroLeague career @nedovic1624 loves to score 💰 #EveryGameMatters pic.twitter.com/rjq5DGGHHP — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2023 Reprezentativac Srbije je ukupno 75. košarkaš sa 2000 i