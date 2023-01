Trener Zvezde posle poraza od Reala: U ovoj ekipi samo trojica znaju da igraju pik en rol

Trener Crvene zvezde Duško Ivanović rekao je posle utakmice 18. kola Evrolige u kojoj je njegov tim izgubio od Reala (73:53) da su u odlučujućim trenucima crveno-beli odigrali loše u odbrani. „Ključni momenat je bio kad smo imali razliku, kad su nam dali dve trojke lagane.

Prestali smo da igramo, izgubili smo ideje. To je Madrid iskoristio. Kad su jednom uzeli prednost, više nismo mogli da se vratimo“, rekao je Ivanović, a zatim dodao: „Ovo je ekipa koju mi imamo, tri igrača su mogla da igraju sa loptom. Nedović, Marković i Dobrić. Ostali mogu, ali ne znaju da igraju pik en rol. Nedović je to iskoristio kad je mogao, onda smo stali. Marković nije mogao više. Ne mogu da kritikujem svoje igrače“, rekao je Ivanović. On je dodao da