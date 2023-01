Trojica rudara iz Štavlja zbog znakova trovanja zadržana u užičkoj bolnici, pokrenut vanredni inspekcijski nadzor

Šestorica rudara primljena su tokom prepodneva u sjenički dom zdravlja zbog znakova trovanja, potvrđeno je RTS-u u toj ustanovi. Oko 14 sati još dvojica rudara su se javila Domu zdravlja, ali su odmah otpuštena kući. Direktor rudnika Mersud Turković objašnjava da je bila povećana koncentracija ugljen-dioksida zbog neprovetrenih prostorija. Iz Ministarstva rudarstva i energetike navode da se prvi izveštaj o ovom događaju očekuje sutra.

Rudnik Štavalj je nastavio sa radom, ali deo gde je došlo do trovanja rudara biće zatvoren do dolaska inspekcije, po nalogu resornog ministarstva. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović hitno je naložila vanredni inspekcijski nadzor o uzrocima i okolnostima zbog kojih je došlo do ugrožavanja zdravlja šestorice rudara u rudniku uglja "Štavalj" kod Sjenice, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. "Najvažnije je da su rudari u stabilnom stanju i