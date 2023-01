Đoković se oglasio posle prekinutog trening meča pred Australijan open

Novak Đoković je izgubio prvi set (6:4) na trening meču pred Australijan open, ali je zbog nelagodnosti u levom kolenu odlučio da prekine duel.

– To je tetiva s kojom sam imao problem i u Adelajdu prošle nedelje. Samo sam osetio da vuče i nisam hteo da rizikujem ništa gore. Odigrao sam set i izvinio se Medvedevu. Imao je razumevanja. Samo želim da izbegnem bilo kakve veće strahove pre Australijan opena – rekao je Đoković. Đoković je u Adelajdu imao i problem sa zadnjom ložom, ali to mu nije smetalo da osvoji titulu. On bi u petak trebalo da odigra egzibicioni meč protiv Nika Kiriosa, a karte za taj susret