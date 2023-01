Osumnjičeni za ubistvo Ivane oglasio se na njen rođendan Ovo objavio nakon što je nađen njegov DNK u stanu pa sve obrisao

Za ubistvo studentkinje Ivane K. (26) na Zvezdari danas je zvanično osumnjičen Jetmir G., koji se na društvenim mržama oglasio 10. januara, na njen rođendan, neposredno nakon što je Kurir ekskluzivno prvi objavio da je njegov DNK nađem u stanu, na mestu zločina.

Ubrzo nakon toga, on je obrisao sve fotografije koje je na društvenim mrežama imao sa Ivanom. Naime, na dan njenog rođenja, kada je trebalo da napuni 27. godina, on je na društvenoj mreži Instagram objavio dve poruke, za koje se pretpostavlja da su upućene ubijenoj Ivani, a uz jednu se i čuje i pesma Dragane Mirković "Plači zemljo". "Uzalud je...Fališ. Dane preživim nekako. Zatrpam se obavezama i glupostima da ne mislim. Ali noći, noći me slome", stoji u jednoj od