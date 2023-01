Ovo su nove cene goriva: Evo koliko će narednih 7 dana koštati dizel i benzin

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je danas nove cene goriva i one će važiti do narednog petka.

Kako je objavljeno, litar evrodizela će do narednog petka na pumpama koštati maksimalno 195 dinara za litar, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 165 dinara za litar, što znači da su cene iste kao i prethodne nedelje. Nove cene se objavljuju svakog petka do 15 časova, a Vlada Srbije produžila je trajanje Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte do 31. decembra. (Kurir.rs/RTS) Kurir