Virtuelne kancelarije protiv papreno skupih poslovnih prostora

BEOGRAD - Pre nekoliko meseci potražnja za poslovnim prostorom u Beogradu je bila tolika da su se izdavali i prostori u izgradnji. Trenutno je situacija potpuno drugačija. I nisu samo više cene razlog. Najveća konkurencija poslovnim prostorima su virtuelne kancelarije.

Od 6.500 evra mesečno, koliko treba izdvojiti za lokal u Bulevaru kralja Aleksandra kod Pravnog fakulteta, do 11 evra za prostor od 80 kvadratnih metara u Lazarevcu. Cene šarolike, očigledno, u zavoisnosti od lokacije. "Moderne kompanije, velike kompanije gledaju ne samo koliko ljudi prolazi ispred lokala već posmatraju i koji ljudi prolaze. Da li je to njihova klijentela, da li je to njihova publika koja inače kupuje kod njih. Sve manje se lokali otvaraju napamet,