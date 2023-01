Iran i smrtna kazna: Pogubljen Alireza Akbari pogubljen pod optužbom da je bio britanski špijun

BBC News pre 1 sat | Emili Mekgarvi i Aoif Volš -

EPA Alireza Akbari

Britansko-iranski državljanin Alireza Akbari pogubljen je u Iranu pod optužbom za špijunažu.

Prethodno su vlasti pozvale porodicu da ga odu u zatvor u „poslednju posetu" u sredu, a njegova supruga je rekla da je premešten u samicu.

Bivši zamenik iranskog ministra odbrane uhapšen je 2019. i osuđen za špijuniranje u korist Velike Britanije, što je on negirao.

Britanski premijer Riši Sunak rekao je da je egzekucija „bezdušan i kukavički čin varvarskog režima".

„Iranski vladari ne poštuju ljudska prava vlastitog naroda", rekao je Sunak, dodajući da su njegove misli „sa Alirezinom porodicom i prijateljima".

Iranska državna novinska agencija Mizan javila je u subotu da je Alireza Akbari obešen, ne navodeći datum kada je izvršena egzekucija.

Vest je usledila nakon što su iranske vlasti pre nekoliko dana objavile snimak Akbarija na kojem on priznaje dela, ali se pretpostavlja da je to učinio pod iznudom.

Vlasti su ga opisale kao „jednog od najvažnijih agenata britanske obaveštajne službe u Iranu".

Međutim, BBC persijski servis u sredu je emitovao audio poruku Akbarija u kojoj je rekao da je bio mučen i primoran da pred kamerom prizna dela koje nije počinio.

Sjedinjene Države su se takođe pridružile pozivima Iranu da ne pogubi Akbarija.

Američki diplomata Vedant Patel rekao je da bi „njegovo pogubljenje bilo štetno" i osudio optužbe protiv njega kao „politički motivisane".

Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije više puta je pokretalo njegov slučaj pred iranskim vlastima.

Zatražen je i hitan konzularni pristup, ali iranska vlada ne priznaje dvojno državljanstvo za Irance.

„Mučili su me 3.500 sati"

Akbari je u audio poruci rekao da je živeo u inostranstvu pre nekoliko godina kada je bio pozvan da poseti Iran na zahtev visokog iranskog diplomate koji je bio umešan u nuklearne pregovore sa svetskim silama.

Tamo je, dodaje, optužen da je dobio strogo tajne obaveštajne podatke od sekretara iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Alija Šamkanija, „u zamenu za bočicu parfema i košulju".

Akbari je tvrdio da su ga obaveštajni agenti „saslušavali i mučili više od 3.500 sati".

„Koristeći fiziološke i psihološke metode, slomili su mi volju, doveli me do ludila i naterali da radim šta god žele", rekao je on.

„Silom i pretnjom smrću naterali su me da priznam lažne i korumpirane tvrdnje".

On je optužio Iran i da pokušava da se „osveti Velikoj Britaniji tako što će ga pogubiti".

Nekoliko sati posle emitovanja audio poruke, novinska agencija Mizan je prvi put potvrdila da je Akbari proglašen krivim za špijunažu i da je Vrhovni sud odbio njegovu žalbu.

Odnosi Velike Britanije i Irana pogoršali su se poslednjih meseci otkako je London uveo sankcije iranskoj moralnoj policiji i drugim najvišim bezbednosnim zvaničnicima kao odgovor na nasilno obračunavanje sa antivladinim demonstranatima tokom protesta koji traju nekoliko meseci.

Iran je poslednjih godina uhapsio desetine Iranaca sa dvojnim državljanstvom ili stalnim boravkom u inostranstvu, uglavnom zbog optužbi za špijunažu i ugrožavanje nacionalne bezbednosti.

Britansko-iranski državljani Nazanin Zagari-Redklif i Anošeh Ašoori oslobođeni su i dozvoljeno im je da napuste Iran prošle godine nakon što je Velika Britanija napravila ustupak Teheranu.

Međutim, još najmanje dvoje Britanaca-Iranca ostaju u pritvoru, među kojima je i Morad Tahbaz, koji ima i američko državljanstvo.

Nazanin Zagari-Redklif je uhapšena u Iranu 2016. godine pod optužbom za špijunažu, što je ona negirala.

Posle pregovora britanske i iranske vlade, puštena je u martu 2022. i vratila se u Veliku Britaniju.

U intervjuu za BBC u martu 2022. godine, Ašori, koji je pet godina bio u zloglasnom zatvoru Evin u Teheranu, govorio je o „paklu" dok je bio iza rešetaka.

Nazanin Zagari-Redklif lrajem prošle godine objavila snimak kako seče kosu u znak podrške Irankama koje protestuju.

(BBC News, 01.14.2023)