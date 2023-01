Trebješanin o Danilu Vučiću: Dominiraju emocije, potrebni razum i tolerancija

Psiholog Žarko Trebješanin ocenio je u Novom danu da se kod nas promoviše netolerancija kao jedna od glavnih osobina političara na vlasti, i da to traje još od uvođenja parlamentarnog sistema u našoj zemlji. "Tu se vidi bahatost ove vlasti, ali ne i samo ove.

Tu se vuče koren iz devedesetih, kada su se (vlasti) osećali kao apsolutni gospodari. A to nije primereno razvijenom i civilizovanom društvu", istakao je Trebješanin. On je govoreći o Danilu, sinu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je prisustvovao proslavi u Republici Srpskoj, naveo da se u u javnosti oko njega povela ostrašćena rasprava. „Objektivno, kada pogledate, svako može da ode na proslavu. Ali, kada kažete da se napada vaše dete, ljude to pogađa.