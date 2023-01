TIRANA – U Albaniji je od sinoć do jutros registrovano sedam zemljotresa u oblasti Klos, severoistočno od Tirane. Od sinoć u 20.30 do jutros u 06.36 sati u toj oblasti zabeleženo je sedam zemljotresa jačine od 2 do 3,5 stepeni po Rihteru, prenosi Tanjug. Podrhtavanje tla osetilo se i u Tirani, ali nije bilo materijalne štete.