Snimljen poslednji trenutak pred pad aviona u Nepalu: Zapalio se prilikom sletanja! Najmanje 16 poginulih (video)

Najmanje šesnaest od 72 putnika i članova posade tragično je nastradalo jutros u padu putničkog aviona na aerodromu Pohar u Nepalu.

Avion kompanije Jeti erlajns srušio se prilikom sletanja na lokalni aerodrom i zapalio se. U avionu je bilo 68 putnika i četiri člana posade. Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport #aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf — Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023 Jedan od očevidaca telefonom je snimio pad putničkog aviona. Na snimku se vidi