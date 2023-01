Desetoro uhapšeno zbog napada na Ilidži, medalje osvojene uprkos incidentu

Zbog napada na roditelje mladih fudbalera iz Beograda na Ilidži, do sada je uhapšeno deset osoba. Turnir je danas nastavljen bez incidenata. Dva tima iz Srbije osvojila su medalje. Juče se dogodio još jedan, odvojeni incident, kada su mladi igrači iz Splita skandirali "Ubij, ubij Srbina". Njihov tim je isključen sa takmičenja.

Srebro i bronza za timove iz Srbije Dva tima iz Srbije osvojila su medalje na fudbalskom turniru, uprkos incidentima. Tim koji čine deca rođena 2012. godine osvojio je bronzu, dok su dve godine stariji dečaci osvojili srebrnu medalju. Osvojene medalje uprkos incidentu (Foto: FK Zvezdara/Ivan Stojimirović) Izveštaj Milice Pujkilović Your browser does not support the video tag. Ambasador Đorđević za RTS: Deset osoba uhapšeno do sada Ukupno deset osoba do sada je