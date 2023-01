Udario u banderu u Ustaničkoj, uništena alfa ostala na ulici: Saobraćajka na Konjarniku, vozač se udaljio sa lica mesta! (video)

Vozač automobila "alfa romeo 159" večeras, nešto pre ponoći izgubio je kontrolu nad vozilom u Ustaničkoj ulici na Konjarniku i udario u banderu.

Prema nezvaničnim informacijama u nesreći nema povređenih. Pretpostavlja se da auto nije bio u voznom stanju, a osobe iz vozila udaljile su se sa lica mesta. "Ustanička ulica, udarili u banderu i pobegli sa lica mesta... Saobraćaj je obustavljen u smeru ka okretnici 31 i 17", naveli su očevidi na Instagram stranici Moj Beograd. Saobraćaj se obavlja otežano. (Kurir.rs) Kurir