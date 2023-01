Dačić: Srbiji nije ugrožen bezvizni režim

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da Srbiji nije ugrožen bezvizni režim i da nema nijednog razloga da neko razmišlja o tome da Srbiji uvede vize. „Nije ugrožen bezvizni režim, zbog čega bi bio? Nema nijednog razloga da neko razmišlja o tome da nam uvede vize.

Gradjani oko toga ne treba da brinu“, rekao je Dačić za TV Kurir. On je rekao da nisu popustili pritisci na Srbiju da poveća stepen usaglašavanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Dačić: Države regiona imaju zajedničke interese, autoput do Sarajeva je jedan od njih Šef srpske diplomatije je rekao da je Srbija to uradila u onoj meri u „kojoj se to podudara s njenim spoljnopolitičkim interesima“. Šef delegacije Evropske unije (EU) u