Do sredine 2024. biće izgrađeno više puteva nego u vreme Tita, Miloševića i DOS zajedno, tvrdi predsednik Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podsetio je večeras na televiziji Hepi da je rekao da će država do kraja godine da izgradi više puteva nego Tito, Milošević i Tadić zajedno.

Prema njegovim rečima, nijedan kilometar nove pruge nije izgrađen od 1990. do 2021. godine. „Mi smo malo uradili od 1990. do 2000. godine, to su sve bili zgaženi skakavci. U vreme DOS uradili su samo rekonstrukciju pruge, u ukupnoj dužini od 31 kilometar, u Sremu. Nula kilometara“, naveo je predsednik. Vučić je pokazujući na mapi u studiju televizije Hepi istakao da je do 2012. godine izgrađeno 596 kilometara do 2012. godine što je ukupno, kako je dodao, u vreme i