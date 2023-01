Đere u drugom kolu Australijan opena, porazi Kecmanovića i Krajinovića

Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je u Melburnu pobedio belgijskog igrača Zizu Bergsa sa 6:4, 1:6, 6:4, 6:1.

Do pobede u prvom kolu prvog grend slema u sezoni 68. teniser sveta došao je za dva sata i 38 minuta. Đere je do ključne prednosti u prvom setu došao brejkom u petom gemu, da bi u 10. gemu iskoristio ukupno četvrtu set loptu. U drugom setu bolje je zaigrao 130. igrač sveta, koji je do izjednačenja u setovima došao sa dva brejka. Bergs je bolje počeo i treći set i posle brejka poveo sa 3:1. Đere je brejk vratio u šestom gemu, ali Bergs već u narednom gemu oduzima