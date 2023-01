Pad broja stanovnika Kine- prvi put od 1961.

PEKING – Broj stanovnika u Kini pao je prošle godine prvi put od 1961, saopštio je Državni biro za statistiku.

Stanovništvo Kine, isključujući strance, palo je za 850.000 ljudi tokom 2022. i iznosi 1,41 milijardu. Kina je, navodi Tanjug, prijavila 9,56 miliona rođenih i 10,41 miliona umrlih u prošloj godini. Stopa nataliteta bila je 6,77 novorođenih na 1.000 ljudi, što je pad u odnosu na 7,52 u 2021. i to je najniža stopa nataliteta do sada. Uz to zabeležena je i najveća stopa smrtnosti od 1976. - 7,37 smrti na 1.000 ljudi u odnosu na 7,18 u 2021.godini.