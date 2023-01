Memfis u seriji od 10 trijumfa, brutalni Lebron

Podeli : Memfis nastavlja da prati Denver u borbi za prvo mesto u Zapadanoj konferenciji u NBA ligi.

Grizlisi su deklasirali oslabljene Finiks Sanse 136:106 i stigli do desete vezane pobede. Naredni cilj im je da obore rekord franšize od 11 trijumfa koje su ostvarili prošle sezone. Blistali su glavni igrači tima. Dža Morant je meč okončao sa 29, dok je Bejn imao 28 poena. U redovima Finiksa Bridžis sa 21 i Ajton sa 18 bili su bolji od ostatka tima. Sansi se muče i očekuje ih do kraja regularnog dela sezone velika borba za plej of. Memfis na drugoj strani sada ima