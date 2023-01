Zbog čega Novak više ne sarađuje sa Ulijem Badiom?

Podeli : Krajem decembra objavljeno je da Ulises Badio, dugogodišnji fizioterpeut i bliski saradnik Novaka Đokovića, nije više u timu osvajača 21 grend slem titule.

Posle meča prvog kola Australijan opena okupljeni novinari pitali su srpskog asa da komentariše razlaz sa Argentincem. Novak je posle više od dva sata igre u “Rod Lejver areni” slavio rezultatom 6:3, 6:4, 6:0. Badio je radio sa Đokovićem od 2017. godine. “Nije bilo sreće da možemo da nastavimo, bila je to zajednička odluka. Očekujem da ga vidim na Turu, možda opet budemo radili zajedno, ali to nije slučaj sada. Zajedno smo uradili velike stvari i to je sve što mogu