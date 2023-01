Cicipas u drugom kolu ispustio samo pet gemova

Treći nosilac na prvom grend slamu sezone, Grk Stefanos Cicipas bez mnogo muke je u sredu izborio plasman u treće kolo Australijan opena.

Cicipas je u drugom meču u Melburnu u tri seta savladao Rinkija Hijikatu, po setovima 6:3, 6:0, 6:2. Bilo mu je potrebno svega sat i 33 minuta. Jedna brejk lopta bila je sve što je Hajikita dozvolio Cicipasu u prvom setu, ali i to je bilo sasvim dovoljno. Grk je apsolutno dominirao u drugom delu meča pa je uz tri brejka, bez izgubljenog gema poveo 2:0 u setovima. Clinical 👏 Third seed @steftsitsipas defeats Rinky Hijikata 6-3 6-0 6-2 to make the third round. @wwos