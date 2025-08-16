Strašna Srbija u finalu - Bogdan sumirao utiske: Moglo je bolje u odbrani...

Muška košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale prijateljskog turnira u Minhenu, pošto je u polufinalu pobedila selekciju Češke 113:84 (29:21, 32:27, 31:20, 21:16).

Kapiten Bogdan Bogdanović sumirao je utiske posle meča. "Mislim da smo odigrali respektabilno, drago mi zbog načina na koji smo pristupili. Moglo je bolje u odbrani, to je sigurno, ali zato su tu pripremne utakmice". Upitan je i za buran tajm-aut Pešića u drugoj četvrtini. "Znači nam njegovo iskustvo, on sigurno zna kad smo malo opušetniji, zna da oseti ekipu i on vežba još uvek." O željama za rivala u finalu? "Obe ekipu se dobre, moglo je da ode na drugu stranu,