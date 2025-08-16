Košarkaši Srbije pobedili Češku i plasirali se u finale prijateljskog turnira u Minhenu

Muška košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale prijateljskog turnira u Minhenu, pošto je večeras u polufinalu pobedila selekciju Češke 113:84 (29:21, 32:27, 31:20, 21:16).

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bio je kapiten Bogdan Bogdanović sa 20 poena. Nikola Jokić je dodao 12 poena, šest asistencija i četiri skoka, dok su Nikola Jović i Nikola Milutinov postigli po 10 poena. Kod selekcije Češke najefikasniji je bio Martin Križ sa 12 poena, dok su Ondrej Hanžlik, Martin Peterka i Jan Židek postigli po 11 poena. Reprezentacija Srbije je na početku utakmice odlično napadala ulazima i posle tri minuta igre stekla prednost 14:3.