Ona je ključni svedok protiv brajana: Dok je tražio kako da se reši mrtve supruge, sa njim u kući bila i jedna žena: Volš je Anino telo držao 48 sati u kući

Brajan Volš koji je osumnjičen da je ubio svoju suprugu Anu Volš tačno 48 sati pretraživao je na tabletu svog sina kako da se reši tela svoje žene. Sudeći po tome, telo Ane Volš u kući je bilo sve do 2. januara, a u isto to vreme u kući o dečacima se brinula bebisiterka.

Ubistvo Ane Volš dogodilo se najverovatnije u periodu između 1.30 i 4.55 sati, 1. januara ove godine. Nakon zločina Brajan je krenuo da pretražuje kako da se reši tela, može li da baci delove tela, ali i koliko će vremena proći dok telo ne počne da smrdi. Čitavog dana tog 1. januara, Brajan je istraživao kako da se rešii tela svoje supruge, koja je sudeći po tome šta je on kucao na internetu još uvek bila u kući. Isto to ponovio je i više puta tokom 2. januara i to