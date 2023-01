Otac zlostavljao i terao petoro dece da prose

Policija u Beogradu, Odeljenje za suzbijanje maloletničke delinkvencije, uhapsili su N.

K. (37) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica i kršenje porodičnih obaveza. On se sumnjiči da je svoje petoro dece uzrasta od šest do 14 godina vaspitno zapustio, zlostavljao i ostavljao bez nadzora, zanemarivao i uskraćivao im pravo na školovanje i redovnu zdravstvenu zaštitu, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije. Takođe, prinuđivao ih je da prose novac koji je on koristio za sebe i kako se sumnja, za