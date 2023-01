Obilne padavine na jugu i jugoistoku Srbije, temperatura do 17 stepeni

Umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, a na jugu i jugoistoku Srbije i sa pljuskovima uz mogućnost grmljavine, dok će na visokim planinama padati sneg. Najniža temperatura od 4 do 13 stepeni, a najviša od 7 na severu do 17 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će na području Kosova i Metohije, jugoistočne i istočne Srbije, doći do inteziviranja padavina. Najviše padavina će biti na jugu, jugoistoku i istoku zemlje, jer će se oblačnost izmeštati ka tim predelima. Pašće od 20 do 50 litara kiše za 24 sata. Na planinama će padati sneg. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, u Banatu i na planinama povremeno i jak, tokom dana u postepenom skretanju na zapadni i