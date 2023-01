Prekršajne prijave protiv medicinskih sestara zbog propusta sa BCG vakcinacijom

BEOGRAD - Posle izvršenog vanrednog inspekcijskog nadzora u GAK Narodni front, povodom greške nastale prilikom vakcinacije dece BCG vakcinom, na osnovu utvrđenog stanja i podataka iz izveštaja Komisije za proveru kvaliteta stručnog rada, nadležni zdravstveni inspektor je podneo prekršajne prijave nadležnom sudu protiv odgovornih medicinskih sestara i taj postupak je u toku.

Ministarstvo zdravlja je saopštilo da, podaci o vakcinisanoj deci do 18. januara 2023. govore, da je ukupan broj dece koja treba da budu vakcinisana BCG vakcinom je 676. Do 18. januara ukupno je vakcinisano 615 beba, među kojima 522 u Beogradu i 93 van glavnog grada. Za vakcinaciju je ostalo još 61 dete, i to 54 iz Beograda i sedam van Beograda. Privremene kontraindikacije imalo je 28 beba, a roditelji 29 beba još uvek nisu zakazali ponuđene termine. Ministarstvo