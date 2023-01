Jokić propustio utakmicu, muči ga isto što i Đokovića

Nikola Jokić, dvostruki uzastopni MVP NBA lige, propustio je meč njegovog Denvera protiv Indijane, koji su Nagetsi lako rešili u svoju korist.

Kao razlog je naveden bol u zadnjoj loži leve noge. Iste muke u Australiji ima najbolji srpski teniser Novak Đoković. Pre ovog duela nije bilo nikakvih nagoveštaja da Jokić ima bila kakve probleme. Očekuje se da se vrlo brzo vrati u sastav, piše Sport Klub. Prošle nedelje Nikola je propustio duel protiv Klipersa, ali tada zbog problema sa zglobom desne ruke. Takođe u novembru nije igrao na tri meča zbog korona virusa. Joker didn’t have to stunt this hard 😮‍💨