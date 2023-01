RHMZ izdao upozorenje, u celoj Srbiji upaljen meteo alarm

Izdato je upozorenje za obilne padavine. Danas će u brdsko-planinskim predelima na zapadu i jugozapadu Srbije doći do povećanja visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više, upozorio je RHMZ na svom sajtu ovog jutra. Izdato je i upozorenje za obilne padavine – u ponedeljak i utorak (23 – 24.01.) na jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Timočkoj Krajini očekuje se ukupno od 15 do 40 mm padavina za 2 dana. Za sve delove zemlje, osim za Istočnu Srbiju, upaljen