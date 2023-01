Vesić: Most na Savi kod Ostružnice pušten u punom profilu za saobraćaj

Ministar građevine, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić objavio je na svom Instagram nalogu da je od danas most na Savi kod Ostružnice pušten u punom profilu za saobraćaj.

Danas je most pušten za saobraćaj, a narednih meseci nastaviće se radovi na donjem profilu mosta zbog čega će brzina biti ograničena na 80 kilometara na sat do završetka svih radova. Brzina će se kontrolisati kamerom sa radarom, najavio je Vesić. Posle uspešnog završetka izgradnje novog mosta za smer obilaznice Beograda, Bubanj Potok – Dobanovci, naveo je on, stvorili su se uslovi za sanaciju starog mosta koji je bio u funkciji više od 15 godina, pod teškim,