Volodin: Ako SAD i NATO pošalju oružje Ukrajini, doći će do odmazde

Snabdevanje Ukrajine oružjem od strane SAD i NATO, kako bi ona napala Rusiju, dovelo bi do upotrebe snažnijeg naoružanja od strane Rusije, izjavio je danas predsednik ruske Dume Vjačeslav Volodin.

''Snabdevanje kijevskog režima oružjem za napad dovelo bi do globalne katastrofe. Ako Vašington i zemlje NATO pošalju oružje koje će biti korišćeno za napade na mirne gradove ili pokušaj okupacije naše zemlje, to bi izazvalo odmazdu uz upotrebu snažnijeg oružja'', napisao je Volodin na svom nalogu na mreži Telegram. On je dodao da su argumenti da nuklearne sile ranije nisu koristile oružje za masovno uništenje u lokalnim sukobima više nisu održive. ''Te države se