Novakova šetnja do četvrtfinala

Nikada Novak Đoković nije lakše ušao u četvrtfinale jednog gren slem turnira.

Velikim serijama osvojenih gemova u sva tri seta slomio je otpor Australijanca De Minora 6:2, 6:1, 6:2 i izborio mesto među osam najboljih gde ga čeka duel sa Andrejom Rubljovom, petim nosiocem. Prvi set je bio interesantan samo do rezultata 2:2. Đoković je pojačao ritam i za nešto više od 15 minuta osvojio četiri gema i stigao do 6:2. U istom ritmu je nastavio i u drugom setu. Lako osvaja svoj gem na svoj servis, a onda novim brejkom dolazi do 2:0. Nije se tu