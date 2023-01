Zbog radova na elektromreži: U utorak bez struje delovi Braničevskog okruga

U UTORAK 24. januara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N. U periodu od 8 do 14 sati, struju neće imati potrošači u Ulici Rodoljuba Čolakovića u Požarevcu, a od 8.30 do 13.30 ulice u Golupcu: Vojislava Ilića, Svetozara Markovića, Cara Dušana od broja 41 do 107 i Vuka Karadžića do broja 34. Deo Majilovca biće isključen sa mreže od 8.30 do 12, a deo Velikog Laola od 9 do 14 sati.