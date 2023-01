Otkriveno još jedno nalazište zlata u Srbiji! Vučić: Jedno je od najvećih u svetu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je otkriveno još jedno mesto sa još više zlata u Srbiji nego u Žagubici.

Predsednik nije precizirao o kojoj je lokaciji reč, ali je naveo da je to jedno od najvećih nalazišta u svetu. On je dodao da tačnu lokaciju znaju samo on i još jedna osoba. - Ne pokušavajte da saznate dok ne počnemo da radimo svoj posao, jer kad se sazna sledi skok cena po 10 i 50 puta - poručio je on i izrazio žaljenje što je Srbija propustila priliku da iskoristi nalazišta litijuma. Dodao je da će svi raditi najbolje što mogu bez obzira na to što nas čega teška