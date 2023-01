Potreban nam je težak i naporan rad! Oglasio se predsednik nakon sednice Saveta za koordinaciju mera za rast BDP

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti mera za rast bruto društvenog proizvoda na poziv predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić.

Nakon sednice, predsednik se oglasio na Instagramu: View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Za Srbiju je ključno da poveća stopu privrednog rasta. Zato je za mene sastanak sa članovima vlade i direktorima javnih preduzeća bio prilika da ih sve zamolim da ulože više energije, rada, truda i entuzijazma kako bi Srbija nastavila ubrzano da napreduje. Moramo da očuvamo, ili podignemo nivo zaposlenosti, da snažimo industriju i