Milo bi trebalo da ode: Mitropolit Joanikije o predsedniku Crne Gore, predstojećim izborima i Temljnom ugovoru

MITROPOLIT crnogorsko primorski Joanikije kazao je da smatra da je vreme da predsednik države Milo Đukanović ode sa funkcije.

Mitropolit je kazao da do sada nije imao susrete sa predsednikom Đukanovićem. - Niti je on bio zainteresovan, a nisam ni ja. Ne želim nikom nikakvo zlo. Čovek je predsednik države i jedne jake partije, to moramo uvažiti. Kao i godine provedene na vlasti. Ipak, mislim da je vreme da ode sa funkcije. Đukanović je sa mnom stupio u kontakt preko Belvedera. Tu se pojavio kao vođa pokreta koji je trebalo da sruši