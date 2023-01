Kurti: Nećemo tolerisati da ZSO bude preduslov za sporazum

Beta pre 4 sati

Premijer Kosova Aljbin Kurti je, izjavio je danas da Kosovo neće tolerisati da Zajednica opština sa srpskom većinom (ZSO) bude preduslov za postizanje francusko nemačkog predloga sporazuma sa Srbijom.

Psle otvaranja Hrvatsko-kosovskog ekonomskog foruma Kurti je rekao novinarima da nijedan od 33 sporazuma potpisana u Briselskom dijalogu ne bi trebalo da ima "hijerarhijski prioritet".

"Pregovarački proces treba da nas vodi napred, poštujem poverljivost razgovora, ali ponavljam da nijedan od 33 sporazuma ne može da ima hijerarhijski prioritet i da članovi (iz) predloga EU imaju brojeve, što znači da imaju rang", rekao je Kurti.

Kazao je da su "33 briselska sporazuma u horizontalnoj ravni", dok, s druge strane, kako je naveo, "ovih 10 članova (evropskog predloga) ne tolerišu da se kao preduslov prvo donese član odozdo".

Po rečima Kurtija, međunarodni faktor insistira da se više potencira dogovor o ZSO, koji "nije prošao test Ustavnog suda Kosova".

"Sporazum bi trebalo da u središtu ima obostrano priznanja jer samo tako možemo u potpunosti da normalizujemo odnose Kosova i Srbije", rekao je Kurti.

Rekao je da je "leteća diplomatija" povezana sa sastancima na visokom nivou o predlogu EU, koju podržavaju Nemačka, Francuska i SAD.

Kazao je da "taj predlog ima pet rečenica u preambuli i ukupno 10 članova".

"Kada smo ga dobili 9. septembra, rekli smo da je to dobra osnova za dalje razgovore, to je okvir i platforma koja nam omogućava da idemo napred, ali je potreban pregovarački proces da bi se postigao sporazum", rekao je on.

"Ističemo da s jedne strane postoje 33 briselska sporazuma iz prošle decenije i ne postoji nijedan sporazum koji ima prioritet nad drugim sporazumom", rekao je Kurti.

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, saopštio je da se sa Kurtijem i zamenikom premijera Kosova Besnikom Bisljimijem sinoć, tokom radne večere, saglasio da svi ranije postigniti sporazumi u dijalogu moraju biti u potpunosti sprovedeni.

"Vratio sam se na Kosovo da nastavim iskrene, otvorene i intenzivne razgovore sa premijerom Kurtijem i potpredsednikom vlade Bisljimijem o narednim koracima i napretku u normlaozaciji odnosa sa Srbijom", objavio je Lajčak na Tviteru.

"Takođe smo se saglasili da svi ranije postigniti sporazumi u dijalogu moraju biti u potpunosti sporvedeni", podvukao je Lajčak.

On je sinoć za prištinsku televiziju Klan Kosova izjavio da je nemačko-francuski plan u suštini plan za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova i da sadrži 11 tačaka.

Rekao je da očekuje da Kosovo i Srbija prihvate plan i potpišu ga, dodavši da sporazumom Kosovo mnogo dobija i ne gubi ništa.

"Sa (obema) stranama vodimo odvojene razgovore i kada ih okupimo, očekujemo da prihvate plan, potpišu ga i sprovedu, naravno da ćemo se pobrinuti da ono što bude potpisano bude i sprovedeno", kazao je on.

(Beta, 01.26.2023)