Vesić razgovarao sa Varheljijem o rekonstrukciji regionalnih pruga

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić razgovarao je danas sa evropskim komesarom za proširenje i susedsku politiku Oliverom Varheljijem o rekonstrukciji brze pruge Niš - Beograd za koju će EU dati grant u vrednosti od 600 miliona evra.

Vesić je tom prilikom ponovio da je to je najveći grant koji je ikada Srbija dobila od EU. - Ova pruga će nam omogućiti da nastavimo sa brzom prugom koju sada radimo do Subotice i Budimpešte. Na sastanku sam izneo još jednu mogućnost koja je naišla na dobar prijem a to je da EU, zajedno sa nama, uđe u projekat rekonstrukcije 588 km regionalnih pruga - rekao je Vesić. On je pojasnio da su to pruge koje treba potpuno rekonstruisati i elektrificirati i dodao da je sa