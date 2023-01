Hladno i vetrovito, uveče sneg

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, ponegde kišovito, a uveče se očekuje sneg i formiranje snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, prenosi Beta.

Popodne se na jugu i istoku Srbije očekuje slab sneg, a ponegde u nižim predelima kiša. Od večeri se očekuje pojačanje padavina i u svim predelima sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima i povećanja visine snega u planinskim. Duvaće slab do umeren istočni vetar, u košavskom području jak, a u Donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno i olujni. Najniža temperatura biće od minus tri do jedan, a najviša od jedan do pet stepeni. U Beogradu će