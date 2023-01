Sabalenka: Psiholog? Sada sam sama svoj psiholog!

Podeli : Beloruska teniserka Arina Sabalenka u četvrtak se plasirala u prvo grend slem finale u karijeri – zasad u 2023. godini ima deset pobeda u isto toliko mečeva uz set-razliku od impresivnih 20-0.

Na konferenciji za medije posle pobede nad Magdom Linet iz Poljske govorila je o promenama u karijeri koje je unela u prethodnom periodu. Sabalenka je protiv Linet došla do pobede rezultatom 7:6 (1) 6:2. „Bio je to težak meč, a Magda je igrala sjajno, dok ja, sa druge strane, na startu nisam uspevala da pronađem svoj ritam. Posle sam počela da se krećem bolje, na to sam se koncentrisala. Posle prvih šest gemova sam bolje proigrala“, rekla je Arina Sabalenka, koja