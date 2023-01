Sabalenka na Ribakinu u finalu AO: Linet i Azarenka "spakovale kofere"

Arina Sabalenka pobedila je Magdu Linet 7:6, 6:2 i plasirala se u finale Australijan opena, gde će se za titulu boriti protiv Elene Ribakine, koja je prethodno eliminisala Viktoriju Azarenku u dva seta.

Sabalenka, inače peta teniserka WTA liste, opravdala je ulogu favorita protiv 45. teniserke sveta, koja je nešto jači otpor pružila samo u uvodnom setu. Poljakinja je bolje otvorila meč i došla do prednosti već u prvom gemu. Međutim, Sabalenka se ubrzo konsolidovala i vratila servis, da bi u taj-brejku slomila otpor rivalke (7:1) i povela 1:0. Stunning, Sabalenka 🙌 The No.5 seed will play Elena Rybakina for the women's singles title!